كوريا الشمالية تطلق صاروخيْن في ذكرى مرور 100 يوم على رئاسة يون

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخين من طراز "كروز" باتجاه البحر الأصفر اليوم الأربعاء، بالتزامن مع احتفال إدارة "يون صوك يول" في كوريا الجنوبية بمرور 100 يوم على تولي "يون" منصبه.ووفقا لمسؤول عسكري، رصدت سيول إطلاق الصاروخين من مقاطعة جنوب "بيونغ آن" في كوريا الشمالية في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.وتقوم السلطات العسكرية من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتحليل مسافة تحليق الصاروخين وتفاصيل الإطلاق الأخرى.ويأتي هذا الإطلاق الأخير بعد أكثر من شهرين بقليل من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يوم 5 يونيو، كما يمثل الجولة الرابعة من عمليات الإطلاق الصاروخية منذ تولي "يون" للسلطة في مايو الماضي.وفي حين أن عقوبات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لا تحظر على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ "كروز"، فإن الإطلاق الأخير يأتي بعد يومين من طرح "يون" لما وصف بـ"مبادرة جريئة"، تهدف إلى تحسين اقتصاد كوريا الشمالية ومعيشة مواطنيها مقابل التخلي عن السلاح النووي.