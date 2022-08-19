المكتب الرئاسي يعرب عن أسفه لانتقادات كوريا الشمالية لمبادرة الرئيس يون

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أعرب المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الجمعة عن أسفه للانتقادات التي وجهتها "كيم يوه جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" بلهجة مهينة للمبادرة الجريئة التي أطلقها الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول"،كما أعرب عن أسفه أيضا لإعلان بيونغ يانغ عزمها مواصلة تطوير أسلحة نووية.وأكد أن موقف كوريا الشمالية هذا لن يكون مفيدا لمستقبلها ولتحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية، كما سيتسبب في معاناتها من العزلة عن المجتمع الدولي.وشدد المكتب الرئاسي في سيول على أنه لم يطرأ أي تغيير في موقف كوريا الجنوبية الداعي إلى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وتحسين العلاقات بين الكوريتين، من خلال المبادرة الجريئة، وحث بيونغ يانغ على أن تكون حذرة ومراعية.