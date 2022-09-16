الشرطة تكشف هوية المشتبه به في جريمة القتل في مترو الأنفاق

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كشفت الشرطة عن هوية رجل متهم بقتل زميلته في العمل، في حمام نسائي في مترو الأنفاق في سيول.وحددت وكالة شرطة العاصمة سيول يوم أمس الاثنين المشتبه به بأنه "جون جو هوان" البالغ من العمر 31 عاما، وكشفت عن صورة لوجهه بناء على قرار من لجنة الشرطة.وكان جون، وهو موظف في شركة مترو سيول، قد قام بطعن زميلته في العمل، وهي في العشرينيات من العمر، حتى الموت، في دورة مياه في محطة "شين دانغ" على الخط الثاني في مترو سيول، يوم الأربعاء الماضي.وجاء ذلك قبل يوم واحد من صدور حكم من المحكمة عليه بتهمة المطاردة والتحرش ضد الضحية.وقالت لجنة الشرطة إنها قررت الكشف عن هوية المشتبه به في ضوء خطورة وقسوة الجريمة واعتراف المتهم بجريمته ووجود أدلة كافية. وأضافت اللجنة أن القرار اتخذ أيضا مراعاة للمصلحة العامة، بما في ذلك منع حدوث جرائم مماثلة.