الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

الشرطة تكشف هوية المشتبه به في جريمة القتل في مترو الأنفاق

Write: 2022-09-20 10:57:40Update: 2022-09-20 15:40:45

الشرطة تكشف هوية المشتبه به في جريمة القتل في مترو الأنفاق

Photo : YONHAP News

كشفت الشرطة عن هوية رجل متهم بقتل زميلته في العمل، في حمام نسائي في مترو الأنفاق في سيول.

وحددت وكالة شرطة العاصمة سيول يوم أمس الاثنين المشتبه به بأنه "جون جو هوان" البالغ من العمر 31 عاما، وكشفت عن صورة لوجهه بناء على قرار من لجنة الشرطة.

وكان جون، وهو موظف في شركة مترو سيول، قد قام بطعن زميلته في العمل، وهي في العشرينيات من العمر، حتى الموت، في دورة مياه في محطة "شين دانغ" على الخط الثاني في مترو سيول، يوم الأربعاء الماضي.

وجاء ذلك قبل يوم واحد من صدور حكم من المحكمة عليه بتهمة المطاردة والتحرش ضد الضحية.

وقالت لجنة الشرطة إنها قررت الكشف عن هوية المشتبه به في ضوء خطورة وقسوة الجريمة واعتراف المتهم بجريمته ووجود أدلة كافية. وأضافت اللجنة أن القرار اتخذ أيضا مراعاة للمصلحة العامة، بما في ذلك منع حدوث جرائم مماثلة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;