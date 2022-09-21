الرئيس الكوري يدعو إلى احترام منظومة الأمم المتحدة لحماية السلام والحرية

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تحدث الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث دعا الدول الأعضاء إلى احترام نظام الأمم المتحدة والنظام الدولي المبني حول التعددية. وقال إنه عندئذ فقط، يمكن للمجتمع الدولي أن يحل بشكل مشترك تهديدات الأسلحة النووية وانتهاكات حقوق الإنسان.كما تعهد يون بتعزيز جهود كوريا الجنوبية لمساعدة البلدان الأقل نموا على التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وتعهد الرئيس يون صوك يول أيضا بتوسيع المساعدات الإنمائية الرسمية الخضراء من قبل كوريا الجنوبية، إلى البلدان الأقل نموا والتي تنتقل إلى الاقتصاد منخفض الكربون.وفي أول خطاب له أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ توليه منصبه في مايو الماضي، وعد الرئيس يون بمشاركة التقنيات الكورية الخضراء المبتكرة مع المجتمع العالمي، ومساعدة البلدان النامية على التحول إلى الطاقة الخضراء.ودون أن يذكر كوريا الشمالية، تناول الرئيس الكوري الجنوبي أيضا التهديدات المتزايدة للأسلحة النووية، وحث المجتمع الدولي على احترام إطار عمل الأمم المتحدة لإيجاد حلول مشتركة. وقال إن العامل الأساسي في التغلب على الأزمة الحالية هو بذل جهد تعاوني مع احترام ودعم المعايير الدولية العالمية المبنية حول الأمم المتحدة والمجتمع العالمي.وحذر الرئيس الكوري من أن العالم قد ينقسم إلى تكتلات ويعاني من أزمات وفوضى عميقة إذا أدار ظهره للأمم المتحدة والأعراف الدولية.وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يسعى المكتب الرئاسي الكوري الجنوبيإلى ترتيب محادثات قمة بين الرئيس يون ورئيس الوراء الياباني في محاولة لإنقاذ العلاقات الثنائية المتوترة بسبب الماضي الاستعماري الياباني.وبعد أن يجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المقرر أن يتوجه يون إلى العاصمة الكندية أوتاوا ليعقد قمة مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بعد غد الجمعة، حيث يحتفل البلدان بالذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية.