السياسية نواب البرلمانيْن الكوري والأوربي يناقشون التعاون في مجال الطاقة وتغير المناخ

ناقش النواب البرلمانون من كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي سبل تعميق التعاون بين الجانبين.



وقال المنتدى الدبلوماسي البرلماني لكوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي، الذي عُقد أمس الأربعاء في مقر البرلمان الكوري، إن أعضاء البرلمان من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة اجتمعوا مع نظرائهم من البرلمان الأوربي في سيول في اليوم السابق، حيث توصلوا إلى اتفاق حول أهمية التعاون بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي.



وقال "لوكاس ماندل" رئيس وفد البرلمان الأوربي للعلاقات مع شبه الجزيرة الكورية، إن كوريا الجنوبية شريك مهم للاتحاد الأوربي، وأضاف أن الغزو الروسي لأوكرانيا أتاح لهم فرصة للتفكير في جهود كوريا الجنوبية للتغلب على الحرب وحماية الحرية.



وخلال الاجتماع، اتفق الجانبان على إبداء القلق بشأن أزمة الطاقة وسط استمرار العقوبات على روسيا، واتفقا على ضرورة الحفاظ على البيئة وأهمية سياسات تغير المناخ.



كما تطرق الاجتماع إلى بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالشؤون الدولية والاقتصاد العالمي، بما في ذلك الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.