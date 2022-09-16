سعر صرف الدولار في كوريا يتجاوز مستوى 1400 وون

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تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الكورية مستوى 1400 وون لأول مرة منذ ما يقرب من 14 عاما، وذلك عقب بدء التعاملات في سوق الصرف في سيول صباح اليوم.وجاء هذا المستوى من سعر صرف الدولار في كوريا لأول مرة منذ 31 مارس 2009، عندما كانت كوريا تعاني من الأزمة المالية الآسيوية.وبدأ مؤشر سوق الأوراق المالية الكورية الجنوبية "كوسبي" في الانخفاض اليوم متأثرا بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.75%، حيث انخفض مؤشر كوسبي بمقدار 26.82 نقطة في الساعة التاسعة والدقيقة الأولى من صباح اليوم مقارنة مع التعاملات أمس، ليسجل 2320.39 نقطة.وقال "تشو كيونغ هو" نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكوري إن الحكومة ستتعامل بشكل فعال مع ظاهرة زيادة المضاربات الناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا، كما ستتمسك بخطة الاستجابة الحاسمة والسريعة لذلك بكل الوسائل الممكنة في اللحظات الضرورية.