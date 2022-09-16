بلاك بينك تبعث برسالة حول تغير المناخ إلى الأمم المتحدة

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صرحت شركة "واي جي إنترتينمنت" الكورية التي تنتمي إليها فرقة "بلاك بينك" الغنائية، بأن الفرقة بعثت برسالة عبر الفيديو تحذر من خلالها من تغير المناخ، إلى الاجتماع رفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي عقد في مدينة نيويورك الأمريكية يوم 19 من هذا الشهر.وقالت عضوة الفرقة "جيني" في تلك الرسالة إن اهتمام العالم بأسره ضروري من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بينما حذرت العضوة "روجيه" من تزايد خطورة أزمة التغير المناخي، مؤكدة على ضرورة التضامن الفوري من أجل حماية الحياة والطبيعة الجميلة والطاقة، وأشارت إلى أن الخيار الذي سنتخذه اليوم قد يثمر أو يقوض جهودنا لجميع الأهداف الدولية.أما العضوة "جيسو" فقد قالت إنه يجب ألا نقلل من التأثير الذي يمكن أن تصنعه الجهود الفردية، بينما أشارت العضوة "ليسا" إلى أن لدى كل منا نفوذا أكبر مما يعتقد ومسؤولية لحماية المستقبل المشترك، ودعت إلى بناء مستقبل أفضل باستخدام المزيد من العلم والمعرفة.الجدير بالذكر أن بلاك بينك كانت قد عُينت كسفيرة للدعاية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في العام الماضي.