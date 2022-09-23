سيول وواشنطن وطوكيو تعيد التأكيد على الرد الصارم للتجربة النووية الشمالية

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أعاد وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان التأكيد على أن كوريا الشمالية ستواجه ردا قويا وصارما من قبل المجتمع الدولي إذا أجرت تجربة نووية سابعة.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي إن الوزير "أنتوني بلينكن" ونظيريْه الكوري الجنوبي "بارك جين" والياباني "يوشيماسا هاياشي"، أصدروا بيانا مشتركا بهذا المعنى بعد إجراء محادثات ثلاثية في نيويورك.وأعرب الوزراء الثلاثة في البيان عن قلقهم البالغ إزاء تصعيد كوريا الشمالية المتعلق باستخدام الأسلحة النووية، في إشارة إلى قانون السياسات النووية الذي تم تمريره مؤخرا.كما أدان الوزراء الثلاثة إطلاق كوريا الشمالية للعديد من الصواريخ الباليستية هذا العام، وشددوا على أهمية العمل معا لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بالكامل.وبعد المحادثات، قال الوزير "بارك" للصحفيين إنه اتفق مع نظيريه الأمريكي والياباني على ضرورة التعاون الوثيق بين الدول الثلاث، والاستعداد لإبداء رد قوي إزاء التهديدات النووية الكورية الشمالية.وفي كلمته الافتتاحية في المحادثات، شدد الوزير الأمريكي أيضا على التعاون الثلاثي، قائلا إن الجهود التعاونية لها فاعلية كبرى ليس فقط في التعامل مع قضايا الأمن الإقليمي، ولكن مع القضايا العالمية.