السماح بعدم ارتداء الكمامات في الأماكن الخارجية بدءا من يوم الاثنين

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أعلن رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" اليوم الجمعة عن رفع الإلزام بارتداء كمامات الوجه في الأحداث والتجمعات الخارجية واسعة النطاق بدءا من يوم الاثنين القادم.وجاءت هذه الخطوة في اجتماع للحكومة للاستجابة لوباء كورونا، عُقد في سيول، حيث قال "هان" إن الحكومة سترفع قيود التباعد الاجتماعي واحدا بعد الآخر بالتشاور مع الخبراء، بدءا بتلك القيود التي لا يُتوقع أن يزيد إلغاؤها من عدد الإصابات.واعتبارا من يوم الاثنين، ستلغي الحكومة إلزامية ارتداء الكمامات في التجمعات الخارجية الكبيرة التي تضم أكثر من 50 شخصا، مثل الألعاب الرياضية والحفلات الموسيقية والتجمعات في الهواء الطلق.وأكد رئيس الوزراء أن ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية سيظل ساريا في الوقت الحالي، في ضوء ارتفاع عدد الإصابات بالإنفلونزا، واحتمال عودة تفشي الإصابة بفيروس كورونا. وأشار إلى أنه وفقا لدراسة حكومية شملت حوالي 10 آلاف شخص من جميع أنحاء البلاد، فإن 97% منهم كان لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا من خلال العدوى أو التطعيم. وأضاف أن الحكومة ستواصل إجراء الدراسات المماثلة وجمع البيانات ذات الصلة لوضع إجراءات فعالة من أجل مكافحة تفشي العدوى.