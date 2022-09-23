سفارة السعودية تحتفل باليوم الوطني الـ92

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احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية لدى كوريا الجنوبية باليوم الوطني الـ92 للمملكة، حيث أقامت حفلا كبيرا في فندق "شيللا" في وسط العاصمة سيول، مساء اليوم الجمعة.واستقبل سعادة السفير/ سامي بن محمد السدحان سفير المملكة لدى سيول، ضيوفه من المسؤولين الكوريين وفي مقدمتهم وزير الأراضي والنقل الكوري "وان هي ريونغ" ممثلا عن الحكومة الكورية، والسفراء العرب والأجانب لدى سيول، وعدد من الأكاديميين والصحفيين، والطلاب والمقيمين السعوديين في كوريا، وغيرهم من ذوي الصلة بالعلاقات العربية الكورية.وفي بداية الحفل، ألقى سعادة السفير السدحان كلمة استعرض فيها أوجه النهضة التي تشهدها المملكة، وتطور العلاقات بين الرياض وسيول، كما ألقى الوزير الكوري "وان" كلمة تحدث فيها عن علاقات المشاركة الكورية السعودية، ودعم كوريا الجنوبية لتحقيق رؤية السعودية 2030.وتضمن الحفل عرضاً لفرقة تقليدية سعودية، واشتمل على رقصة العرضة، بمشاركة السفير السعودي والوزير الكوري والسفراء الآخرين من ضمن الحضور.كما قدمت حنين صالح المغنية السعودية والفائزة بالمركز الثاني في مسابقة ياللا الكي بوب(فئة الغناء) والتي نظمها القسم العربي بالكي بي اس ورلد بالتعاون مع الجمعية الكورية العربية في شهر يوليو الماضي، بعض الأغاني منها العربية والكورية مما أسعد حضور الحفل وأضفى على هذا الحفل أجواء البهجة والسعادة.يذكر أن المملكة العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني في يوم23 سبتمبر من كل عام، وهو ما يوافق تاريخ إصدار المرسوم الملكي بواسطة الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، والذي يقضي بتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" إلى "المملكة العربية السعودية".