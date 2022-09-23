سعر الدولار في السوق الكورية يصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 13 عاما

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تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الكورية اليوم الاثنين مستوى 1420 وون لأول مرة منذ 13 عاما ونصف. فقد ارتفع سعر صرف الدولار الواحد إلى 1421 وون مباشرة بعد فتح السوق للتداول في الساعة 9 من صباح اليوم.وكانت آخر مرة وصل فيها سعر صرف الدولار في كوريا إلى هذا المستوى يوم 31 مارس من عام 2009، عندما وصل إلى 1422 وون.وجاء ذلك بعد يومين فقط من تجاوز سعر صرف الدولار مستوى قياسيا بلغ 1400 وون.ويعود هذا الانخفاض المستمر في قيمة العملة الكورية أمام الدولار بشكل أساسي إلى التفضيلات المتزايدة للدولار نتيجة لسياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الهادفة إلى السيطرة على التضخم المرتفع في الولايات المتحدة، إلى جانب الحرب الروسية في أوكرانيا، وأزمة الطاقة في أوربا، والتباطؤ الاقتصادي في الصين.وكان المؤشر القياسي لسوق الأسهم في كوريا الجنوبية، "كوسبي"، قد انخفض بنسبة 2% تقريبا عند الإغلاق يوم الجمعة الماضي، وقد وصل إلى 2245 نقطة في الساعة 9:24 صباحا، كما انخفض مؤشر الشركات التكنولوجية "كوسداك" بنسبة 2.5%، ليصل إلى 711 نقطة.