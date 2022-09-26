كوريا والولايات المتحدة تطلقان مناورات بحرية مشتركة

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بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات بحرية مشتركة اليوم الاثنين، بمشاركة مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية الضاربة. وأوضحت القوات البحرية الكورية أن التدريبات المشتركة ستشمل تدريبات مختلفة، بما في ذلك تدريبات لقوات العمليات الخاصة البحرية المضادة التي تركز على تعزيز التنسيق وقابلية التشغيل البيني بين القوات الكورية والأمريكية.وسوف يشارك في هذه التدريبات من كوريا الجنوبية المدمرة إيجيس "صو إيه ريو صونغ ريونغ" التي تبلغ حمولتها 7600 طن، والمدمرة "مون مو العظيم" التي تبلغ حمولتها 4400 طن، بينما تتألف المجموعة الأمريكية الضاربة من حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان"، والمدمرة "يو إس إس باري" المجهزة بنظام إيجيس، وطراد الصواريخ الموجهة "يو إس إس تشانسلورز فيل".وقالت القوات البحرية الكورية إن هذه التدريبات المشتركة التي تعد الأولى من نوعها منذ عام 2017، قد تم تنظيمها للتأكيد على قدرة التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على الرد على أي استفزازات من جانب كوريا الشمالية، بالإضافة إلى تحسين قدرة القوات البحرية في البلدين على تنفيذ عمليات مشتركة. وأكدت القوات البحرية على أن سيول وواشنطن ستحافظان على استعدادهما المشترك للدفاع البحري على أساس هذا التحالف.