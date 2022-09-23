الحكومة الكورية تسعى لبيع شركة ديه وو لبناء السفن لمجموعة هان هوا

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من المرجح أن تتحول ملكية شركة "ديه وو" لبناء السفن والهندسية البحرية إلى شركة أخرى، بعد أكثر من 20 عاما من محاولات بيعها.وأجرت وزارة المالية ولجنة الخدمات المالية ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة اجتماعا مشتركا اليوم الاثنين لبحث القضايا المتعلقة ببيع شركة "ديه وو" لمجموعة "هان هوا".وإذا تم اتخاذ قرار نهائي بشأن بيع شركة "ديه وو" فسوف يقوم بنك التنمية الكوري بعقد اجتماع لمجلسه التنفيذي للمصادقة على مشروع البيع.وفي هذا الصدد، رفضت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة تأكيد موقفها الرسمي.وكان رئيس بنك التنمية الكوري "كانغ سوك هون" قد قال إن البنك يبذل جهودا لبيع شركة "ديه وو" في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن أفضل طريق لإنقاذها هو تشكيل إدارة جديدة للعمل على تعزيز أعمال البحث والتطوير في الشركة وزيادة كفاءتها.الجدير بالذكر أن شركة "ديه وو" متخصصة في بناء السفن العسكرية ذات الأغراض الخاصة، مثل الغواصات، فيما تتركز أعمال مجموعة "هان هوا" على الصناعات الدفاعية.وكانت شركة "ديه وو" لبناء السفن والهندسة البحرية، التي تعد إحدى أكبر ثلاث شركات لبناء السفن في كوريا الجنوبية، قد ظلت تعاني من صعوبات مالية منذ تفكيك مجموعة "ديه وو" في شهر أغسطس من عام 1999.