انخفاض توقعات التضخم في كوريا للشهر الثاني في سبتمبر

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انخفضت توقعات التضخم للشهر الثاني على التوالي في كوريا الجنوبية في شهر سبتمبر الجاري.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن التضخم المتوقع، الذي يقيس تقديرات المستهلكين بشأن زيادات الأسعار في الأشهر الـ12 التالية، بلغ 4.2% هذا الشهر، بانخفاض 0.1% مقارنة بشهر أغسطس. وانخفض المؤشر للشهر الثاني على التوالي بعد أن صعد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.7% في يوليو الماضي.كما انخفض مؤشر سعر الفائدة الرئيسي المتوقع، الذي يمثل التوقعات المستقبلية لسعر الفائدة القياسي، بنقطتين ليصل إلى 147، في حين انخفض مؤشر أسعار المساكن المتوقع بمقدار تسع نقاط إلى مستوى منخفض جديد عند 67. وارتفع مؤشر ثقة المستهلك المركب بمقدار 2.6% مقارنة بأغسطس ليصل إلى 91.4 نقطة.ويذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تدل على أن عدد المتشائمين لا يزال يفوق عدد المتفائلين.وتم إجراء أحدث مسح بواسطة البنك المركزي على حوالي 2400 أسرة في جميع أنحاء البلاد، في الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر.