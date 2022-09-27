مبعوث كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة ينتقد مناورات سيول وولشنطن

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وجه سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" انتقادات لاذعة للتدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وفي خطاب ألقاه أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الاثنين، انتقد كيم التدريبات البحرية المشتركة المستمرة بين البلدين الحليفين، والتي بدأت في نفس اليوم. وقال الدبلوماسي الكوري الشمالي إن الولايات المتحدة تجري تدريبات تثير مخاوف خطيرة للغاية حول شبه الجزيرة الكورية، ووصف تلك التدريبات بأنها "عمل خطير للغاية"، يمكن أن يدفع الوضع في شبه الجزيرة إلى حافة الحرب.كما كرر "كيم" موقف كوريا الشمالية بأن تلك التهديدات الأمريكية هي التي قادت عملية التطوير النووي لكوريا الشمالية. كما وجه المبعوث الكوري الشمالي احتجاجا شديد اللهجة ضد عقوبات الأمم المتحدة على بلاده، قائلاً إن بيونغ يانغ لم تعترف أبدا بقرارات الأمم المتحدة هذه لأنها لن تلتزم بالقواعد التي وضعتها واشنطن من جانب واحد.ويذكر أن خطاب "كيم" الذي استمر 18 دقيقة قد خلا تماما من أي ذكر لكوريا الجنوبية.