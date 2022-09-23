سفينة استخبارات صينية تدخل البحر الشرقي

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تبين أن سفينة استخبارات صينية قد دخلت البحر الشرقي قبل انطلاق التدريبات البحرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقالت وزارة الدفاع اليابانية أمس الاثنين إنه تم رصد سفينة استخبارات صينية يوم الجمعة الماضي على بُعد 100 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من جزيرة "تسوشيما" اليابانية، وقد توجهت إلى البحر الشرقي الواقع بين كوريا الجنوبية واليابان.وأضافت الوزارة أن القوات البحرية اليابانية قامت بمراقبة السفينة الصينية باستخدام 3 سفن عسكرية.ومن ناحية أخرى قال تقرير بثته قناة "إن إتش كيه" التلفزيونية اليابانيية إن وزارة الدفاع تعتقد أن هناك احتمالا بأن تجمع سفينة الاستخبارات الصينية معلومات تتعلق بالتدريبات البحرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي بدأت أمس الاثنين في البحر الشرقي.ويبدو أن السفن التابعة للقوات البحرية اليابانيية تقوم بممارسة أعمالها في البحر الشرقي بحجة أنها تراقب السفينة الصينية.وقد بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات بحرية مشتركة أمس الاثنين ، بمشاركة مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية الضاربة، لتعزيز التنسيق وقابلية التشغيل البيني بين القوات البحرية الكورية والأمريكية.