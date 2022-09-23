المستثمرون الأجانب يبيعون 17 تريليون وون من الأسهم الكورية هذا العام

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خرج مبلغ يزيد عن 17 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 12 مليار دولار، من الاستثمارات الأجنبية من سوق الأوراق المالية الكورية منذ بداية هذا العام، نتيجة للارتفاع الكبير والسريع في سعر الدولار.وقالت البورصة الكورية اليوم إن المستثمرين الأجانب باعوا من الأسهم بقيمة 12 تريليونا و719 مليارا و300 مليون وون في سوق كوسبي، وبقيمة 4 تريليونات و298 مليارا وون في سوق كوسداك، منذ بداية هذا العام وحتى الـ28 من هذا الشهر، بينما بلغت قيمة الأسهم التي باعها المستثمرون الأجانب خلال فترة عامين و9 أشهر منذ بداية عام 2020 وحتى يوم أمس 67 تريليونا و780 مليار وون.وبالتالي انخفضت نسبة الأسهم الكورية المملوكة للأجانب إلى ما دون 30% من إجمالي الأسهم في البورصة الكورية، حيث سجلت 29.7% يوم الثاني من أغسطس الماضي، لكنها ارتفعت تدريجيا قليلا إلى 30.72%.وباع الأجانب كمية كبيرة من الأسهم الكورية الكبيرة المتعلقة بالمؤشر الرئيسي في البورصة الكورية، منها 10 تريليونات و269 مليارا و700 مليون وون من أسهم شركة سام سونغ للإلكترونيات، وتريليون و785 مليار وون من أسهم شركة "نيفر".