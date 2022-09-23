وزير الخارجية ينتقد موقف المعارضة بشأن جولة الرئيس الخارجية

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قال وزير الخارجية "بارك جين" إنه لا يمكن الموافقة على وجهة نظر المعارضة بأن آخر جولة خارجية للرئيس الكوري "يون صوك يول" كانت بمثابة "كارثة دبلوماسية".وأدلى الوزير "بارك" بهذا التصريح للصحفيين اليوم الجمعة بعد يوم واحد من تمرير الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي من جانب واحد اقتراحا يدعو إلى إقالته.وأعرب "بارك" عن اعتقاده بأنه يجب على الدولة أن تحمي بنفسها مصالحها وكرامتها، موضحا أنه سيعتبر اقتراح الحزب المعارض الرئيسي لإقالته دعوة له لخدمة مصالح البلاد بشكل أفضل من الآن في الساحة الدبلوماسية الدولية.وشدد "بارك" على أنه قد حان الوقت للنظر في المصالح الوطنية بدلا من الانخراط في الصراعات السياسية، مكررا تعهده ببذل قصارى جهده كوزير للخارجية.وأكد "بارك" أيضا على أن جولة الرئيس "يون" التي شملت كلا من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا كانت ناجحة.وعلى صعيد آخر، تبنى حزب قوة الشعب الحاكم اليوم قرارا يطالب رئيس البرلمان "كيم جين بيو" بالاستقالة من منصبه، قائلا إن "كيم" لم يلتزم بالحياد في تمرير الحزب المعارض الرئيسي اقتراح إقالة وزير الخارجية، بينما طالب الحزبُ الديمقراطي المعارض الرئيسي الحزبَ الحاكم بقبول اقتراحه لإقالة الوزير بارك.