كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا متوسط المدى باتجاه الشرق

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى باتجاه الشرق صباح اليوم الثلاثاء.وأوضحت هيئة الأركان المشتركة أنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة "مو بيونغ ري" في مقاطعة "جا كانغ"، في الساعة 7 و23 دقيقة من صباح اليوم.وقالت السلطات العسكرية إنه من المعتقد أن الصاروخ هو صاروخ بالستي متوسط المدى، وقد حلّق فوق أجواء اليابان، وأنها تقوم حاليا بتحليل مفصل لعملية الإطلاق، بما في ذلك مدى وسرعة الصاروخ.ويقول المراقبون إنه يبدو أن كوريا الشمالية بدأت ترفع من مستوى استفزازاتها من خلال إطلاق صاروخ بالتسي متوسط المدى، وهي المرة الأولى من نوعها منذ حوالي تسعة أشهر، بعد أن كانت قد أطلقت صاروخا مماثلا بزاوية شديدة الانحدار من نفس المنطقة في يناير الماضي.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن الجيش يحافظ على وضعية الاستعداد بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.يذكر أن بيونغ يانغ قد أطلقت 21 صاروخا باليستيا وصاروخين من طراز كروز منذ بداية هذا العام وحتى الآن.