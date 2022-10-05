بايدن وكيشيدا يدينان إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية

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أدان رئيس الولايات المتحدة ورئيس الوزراء الياباني بشدة إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي الأخير.وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم أمس الثلاثاء حيث أدانا بشكل مشترك تجربة كوريا الشمالية الصاروخية "بأشد العبارات". وأكد الجانبان على أن هذا الإطلاق يشكل خطرا على الشعب الياباني ويزعزع استقرار المنطقة، كما يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وأكد بايدن وكيشيدا أيضا على أنهما سيواصلان التنسيق الوثيق من أجل الاستجابة الفورية وطويلة المدى على المستوى الثنائي، وكذلك ثلاثي الأطراف مع كوريا الجنوبية، ومع المجتمع الدولي. وتعهد الجانبان أيضا بالعمل من أجل الحد من قدرات كوريا الشمالية على دعم برامجها الصاروخية الباليستية غير القانونية وأسلحة الدمار الشامل لديها.وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد كشفت عن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا متوسط المدى من منطقة "مو بيونغ ري" في مقاطعة "جا كانغ" في الساعة 7:23 صباحا، وقد حلق الصاروخ فوق اليابان وهبط في المحيط الهادئ.