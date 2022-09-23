حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المبلغ عنها في كوريا يتجاوز 20 مليار دولار لأول مرة

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تجاوز لأول مرة إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المبلغ عنها في كوريا، خلال الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام، مستوى 20 مليار دولار.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الأربعاء، بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المبلغ عنها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، 21 مليارا و520 مليون دولار، بزيادة نسبتها 18.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم تنفيذها بشكل فعلي قد بلغ 11 مليارا و160 مليون دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام، بانخفاض نسبته 6.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إنه تم تسجيل أعلى مستوى من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم عدم اليقين في الاستثمارات بسبب التضخم العالمي وارتفاع سعر الفائدة الرئيسي، موضحا أن الاستثمارات الأجنبية في كوريا تركزت على أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والبطاريات الثانوية، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية.وأرجع التقرير السبب في زيادة الاستثمارات الأجنبية في كوريا إلى تحول الطلب الاستثماري في الصين إلى كوريا بسبب الإجراءات الأمريكية لاحتواء الصين.وقد أعربت 7 شركات في أمريكا الشمالية عن نيتها ضخ استثمارات بقيمة 1.15 مليار دولار في كوريا الجنوبية، وذلك خلال زيارة الرئيس الكوري "يون صوك يول" للولايات المتحدة في شهر سبتمبر الماضي.