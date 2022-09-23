كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى في اتجاه البحر الشرقي اليوم الخميس.وأضافت أنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة "سام سوك" في بيونغ يانغ بين الساعة 6:01 و6:23 صباح اليوم.ويجري الجيش الكوري الجنوبي تحليلا مفصلا لهذا الإطلاق، بما في ذلك مدى الصاروخين والارتفاع والسرعة.وأكدت هيئة الأركان المشتركة على أن الجيش يحافظ على وضعية الاستعداد بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.ويعد هذا هو الإطلاق الصاروخي السادس خلال 12 يوما، ويأتي بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط المدى عبر من فوق اليابان. ويبدو أن الإطلاق الأخير كان ردا على إعادة نشر حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" التي تعمل بالطاقة النووية في المياه الشرقية لكوريا الجنوبية، حيث عادت حاملة الطائرات لإجراء مناورات مشتركة إضافية مع كوريا الجنوبية واليابان ردا على إطلاق الصاروخ الباليستي متوسط المدى يوم الثلاثاء، وسط تصاعد التوتر في جميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية.