سقوط الصاروخ هيون مو-2 على بعد 700 متر من منطقة سكنية

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قال الجيش الكوري الجنوبي إنه عثر على حطام الصاروخ الكوري الجنوبي الذي سقط بعد إطلاقه خلال مناورة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في مقاطعة "كانغ وان" ليلة الثلاثاء، وقد سقط بالقرب من منطقة سكنية.وأوضح الجيش أمس الأربعاء أن الصاروخ "هيون مو-2" قد طار للخلف وليس للأمام، كما عُثر على الرأس الحربي خلف موقع الإطلاق بمسافة كيلومتر واحد، ووُجد الجزء الدافع له على مسافة 400 متر أبعد من ذلك.وأضاف أنه لم يكن هناك أي انفجار أو حريق ناجم عن سقوط الصاروخ، ولكن كان هناك منزل على بعد 700 متر إلى الجنوب من موقع سقوط الصاروخ، مما أثار المخاوف من أن عملية الإطلاق الفاشلة كان من الممكن أن تودي بأرواح مدنيين.وأكد الجيش أنه فحص الصاروخ التالف وسيواصل التحقيقات في سبب الخلل، كما قرر إعادة فحص مخزونه من نفس الطراز.وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة للصحفيين إن الصاروخ أطلق من ميدان للرماية داخل وحدة طائرات عسكرية، وسقط على ملعب غولف داخل الموقع العسكري نفسه.وقد حدث الإطلاق الفاشل خلال تمرين للبلدين الحليفين ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط المدى في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، والذي حلق لمسافة حوالي 4 آلاف و500 كيلومتر، وعبر فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.