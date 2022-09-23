المحلية افتتاح مؤتمر رؤساء الجاليات الكورية لعام 2022 في إنتشون

افتتح أمس الأربعاء في مدينة إنتشون مؤتمر رؤساء الجاليات الكورية في الخارج لعام 2022، والذي يناقش سبل ازدهار تلك الجاليات، بحضور رؤساء الجاليات الكورية في 64 دولة حول العالم.

وقد أقيمت مراسم افتتاح المؤتمر بتنظيم مشترك مع بلدية إنتشون التي كانت نقطة الانطلاق الأولى لهجرة الكوريين إلى الخارج، احتفالا بمرور 120 عاما على بدء الهجرات الكورية رسميا إلى الخارج.

ويتم عقد المؤتمر عبر شبكة الإنترنت وبطريقة مباشرة بحضور حوالي 300 مشارك، من بينهم "يون جيه أوك" رئيس اللجنة البرلمانية للدبلوماسية والتوحيد، و"كيم سونغ كون" رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكوريين المقيمين في الخارج.

وخلال أعمال المؤتمر الذي سيستمر حتى يوم الغد الجمعة تحت شعار "الدبلوماسية العامة الجميلة والكوريون الجميلون"، سيتم إجراء مناقشات حول الشؤون الراهنة حسب 10 مناطق، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوربا وكندا وآسيا، إلى جانب تقديم أمثلة ناجحة على إدارة جمعيات الجاليات الكورية في الخارج.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكوريين في الخارج عن أمنياته بأن يصبح الكوريون المقيمون في الخارج مواطنين عالميين جميلين يتمتعون بالاحترام من قبل دول إقامتهم، ويساعدون بلادهم أيضا، تجسيدا لروح القيم الإنسانية الكورية.