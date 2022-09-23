الحكومة الكورية تلغي وزارة المرأة والأسرة

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أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والأمن في كوريا الجنوبية اليوم عن خطة لتعديل المنظومة الحكومية تتضمن إلغاء وزارة المرأة والأسرة ونقل وظائفها إلى وزرة الصحة والرفاهية.وأوضحت الوزارة أن المهام المتعلقة بالشباب والأسرة والمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة، سيتم نقلها إلى مركز تابع لوزارة الصحة والرفاهية، بينما سيتم نقل مهام توظيف المرأة إلى وزارة التوظيف والعمل.كما قررت الحكومة الكورية تعديل مهام ومسؤوليات وزارة شؤون الوطنيين وقدامى المحاربين من أجل السعي إلى تنفيذ سياسات مكافأة الوطنيين وقدامى المحاربين بشكل شامل ومنتظم.وبالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة إنشاء هيئة خاصة لشؤون الكوريين المقيمين في الخارج من أجل تعزيز الدعم الحكومي لحوالي 7 ملايين و320 ألف من أولئك الكوريين في الخارج.