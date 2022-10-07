كوريا الجنوبية تسجل عجزا في الحساب الجاري في أغسطس

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سجلت كوريا الجنوبية عجزا في الحساب الجاري في شهر أغسطس الماضي بسبب ارتفاع أسعار واردات المواد الخام.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل ميزان الحساب الجاري عجزا قدره 3.05 مليار دولار أمريكي في أغسطس، وهو تراجع حاد عن الفائض المسجل في أغسطس من العام الماضي والذي بلغ 7.44 مليار دولار.ويُعزى العجز في أغسطس إلى التراجع الحاد في ميزان السلع، الذي سجل عجزا قدره 4.45 مليار دولار، بانخفاض تجاوز 10 مليارات دولار عن العام السابق.وقد زادت الصادرات بنسبة 7.7% وارتفعت الواردات بنسبة 30.9% على أساس سنوي، بينما ارتفعت واردات المواد الخام بنسبة 36.1% على أساس سنوي في أغسطس، وارتفعت واردات الفحم بأكثر من 130%، والغاز الطبيعي بـ110%.ويأتي الانخفاض في ميزان الحساب الجاري الكوري بعد 3 أشهر متتالية من تحقيق فائض في مايو ويونيو ويوليو، وذلك بعد أن تسجيل عجز في أبريل جاء في أعقاب فائض لمدة 23 شهرا متتالية.وقال البنك المركزي إن الحساب الجاري سيعود على الأرجح إلى تسجيل فائض في سبتمبر.