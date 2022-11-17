لجنة الأمم المتحدة تتبنى قرار حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للعام الثامن عشر

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تبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها كوريا الشمالية.وعقدت اللجنة الثالثة المكلفة بقضايا حقوق الإنسان اجتماعا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث أصدرت القرار الثامن عشر من نوعه منذ 2005 بالإجماع دون تصويت.ومع تولي دول الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة واشتراك كوريا الجنوبية في رعاية القرار لأول مرة منذ 4 سنوات، سيتم تقديم القرار إلى الجلسة العامة للجمعية العامة في الشهر المقبل.وكان قرار هذا العام مماثلا تقريبا لقرارات السنوات السابقة، لكنه أضاف دعوة بيونغ يانغ إلى الكشف عن جميع المعلومات للسلطات المعنية والأسرة الثكلى لمسؤول المصايد الكوري الجنوبي الذي قتلته كوريا الشمالية في عام 2020 بالقرب من الحدود البحرية الغربية.ورفض سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" القرار، ووصفه بأنه مخطط سياسي.