الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

لجنة الأمم المتحدة تتبنى قرار حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للعام الثامن عشر

Write: 2022-11-17 10:34:49

لجنة الأمم المتحدة تتبنى قرار حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للعام الثامن عشر

Photo : YONHAP News

تبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها كوريا الشمالية.

وعقدت اللجنة الثالثة المكلفة بقضايا حقوق الإنسان اجتماعا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث أصدرت القرار الثامن عشر من نوعه منذ 2005 بالإجماع دون تصويت.

ومع تولي دول الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة واشتراك كوريا الجنوبية في رعاية القرار لأول مرة منذ 4 سنوات، سيتم تقديم القرار إلى الجلسة العامة للجمعية العامة في الشهر المقبل.

وكان قرار هذا العام مماثلا تقريبا لقرارات السنوات السابقة، لكنه أضاف دعوة بيونغ يانغ إلى الكشف عن جميع المعلومات للسلطات المعنية والأسرة الثكلى لمسؤول المصايد الكوري الجنوبي الذي قتلته كوريا الشمالية في عام 2020 بالقرب من الحدود البحرية الغربية.

ورفض سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" القرار، ووصفه بأنه مخطط سياسي.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;