المطرب جو يونغ بيل يكشف عن أول ألبوم جديد منذ 9 سنوات

أعلنت وكالة "واي بي سي" الترفيهية أن المطرب "جو يونغ بيل" الذي يحمل لقب "ملك المغنين" سيكشف عن ألبومه المنفرد الجديد بعنوان "الطريق إلى 20 - مقدمة 1" في الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة.وسيكون هذا الألبوم أول ألبوم جديد للمطرب "جو" منذ أن أصدر ألبومه الكامل التاسع عشر بعنوان "هيلو" عام 2013، وسيكون الألبوم المنفرد مقدمة لألبومه الكامل العشرين الذي يُتوقع إصداره في أواخر العام القادم.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها المطرب "جو" ألبوما منفردا منذ 54 عاما.ويخطط "جو" للكشف عن ألبوم مصغر في النصف الأول من العام القادم، احتفالا بذكرى مرور 55 عاما على بدء نشاطه الغنائي.ويضم الألبوم المنفرد الجديد للمطرب "جو" أغنيتين جديدتين بعنوان "لحظة" و"مثل سيرينغيتي".وسيقيم المطرب "جو" حفلاته الغنائية في سيول يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من نوفمبر، ويومي الثالث والرابع من ديسمبر.