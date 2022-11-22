مجلس الأمن يفشل في اتخاذ إجراءات ضد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ عابرة للقارات

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فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق حول كيفية التعامل مع أحدث عملية إطلاق بواسطة كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات، وذلك خلال اجتماع المجلس أمس الاثنين.وفي الجلسة التي عُقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أدانت الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوربية الرئيسية وكذلك كوريا الجنوبية واليابان "بشدة" استمرار إطلاق الصواريخ من جانب كوريا الشمالية، ودعت إلى استجابة منسقة من قبل مجلس الأمن الدولي. ومع ذلك، كررت الصين وروسيا، العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي اللذان يتمتعان بحق النقض "فيتو"، موقفهما بأن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن ذلك الاستفزاز المسلح بواسطة كوريا الشمالية.ومن جانبها قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" إن الصين وروسيا "تشجعان" بيونغ يانغ بعرقلة عمل المجلس، وأن العرقلة الصارخة لهذين العضوين تضع منطقة شمال شرق آسيا والعالم بأسره في خطر. وأضافت أن الولايات المتحدة ستعرض فرصة أخرى للمجلس لمحاسبة كوريا الشمالية على أعمالها المزعزعة للاستقرار، وستقترح الولايات المتحدة بيانا رئاسيا لهذا الغرض.ومن ناحية أخرى أشار الممثل الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة "هوانغ جون كوك" خلال الاجتماع إلى أن تطوير كوريا الشمالية لأسلحة نووية تم تسهيله من خلال تقاعس مجلس الأمن الدولي عن العمل وانقسامه، وذلك في انتقاد واضح للصين وروسيا.