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الاقتصادية

منظمة التعاون الاقتصادي تخفّض توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري في العام القادم

Write: 2022-11-23 10:28:09

منظمة التعاون الاقتصادي تخفّض توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري في العام القادم

Photo : YONHAP News

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية للعام القادم.

وفي تقرير حول توقعاتها الاقتصادية العالمية الصادرة أمس الثلاثاء، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو رابع أكبر اقتصاد في قارة آسيا لعام 2023 إلى 1.8%، أي أقل بمقدار 0.4% مقارنة بتوقعاتها السابقة في سبتمبر الماضي البالغة 2.2%.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه على الرغم من تحسن الاستهلاك الخاص بشكل كبير، إلا أن الصادرات تتباطأ بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات وإغلاق مناطق في الصين لمحاصرة عدوى كورونا، مع استمرار ارتفاع الأسعار.

وقد سجل الاقتصاد الكوري معدل نمو أقل من 2% مرتين فقط من قبل، مرة في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية مباشرة، والمرة الثانية في عام 2020 بعد تفشي فيروس كورونا. وتبلغ توقعات نمو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاقتصاد الكوري هذا العام 2.7%.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.1% هذا العام، و2.2% في العام القادم، ثم يبدأ في الانتعاش خلال عام 2024 من خلال نمو يبلغ 2.7%.
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