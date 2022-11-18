إصابات كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية تتجاوز ٧٠ ألفا لليوم الثاني على التوالي

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تجاوزت إصابات كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية ٧٠ ألفا لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بلغ ٧٠ ألفا و٣٢٤ حالة، منها ٦٩ حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.بهذا، سجل عدد الإصابات الجديدة على أساس يوم الأربعاء أعلى مستوياته منذ يوم الرابع عشر من شهر سبتمبر الماضي.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار ١٦ شخصا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، ليبلغ ٤٧٧ شخصا، حيث يبقى العدد عند مستوى ٤٠٠ شخص لليوم الخامس على التوالي.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ٣٠ ألفا و١٦٤ حالة وفاة حتى الآن، بعد أن شهد زيادة بمقدار ٥٣ حالة وفاة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.