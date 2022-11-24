ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين للشهر الثاني في أكتوبر

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ارتفعت أسعار المنتجين للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار خدمات المرافق.وذكر بنك كوريا المركزي اليوم الخميس في تقرير له أن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات استقر عند 120.61 نقطة في الشهر الماضي، بزيادة مقدارها 0.5% عن الشهر السابق.وبذلك ارتفع المؤشر، وهو مقياس رئيسي للتضخم المستقبلي، للشهر الثاني على التوالي، بعد انخفاضه في أغسطس لأول مرة منذ 22 شهرًا.وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر ارتفاعا للشهر الثالث والعشرين على التوالي، حيث زاد بنسبة 7.3%.ويُعزى الارتفاع في قيمة المؤشر لشهر أكتوبر إلى ارتفاع أسعار خدمات المرافق، بما في ذلك الكهرباء والغاز والمياه، والتي زادت بنسبة 8.1% على أساس شهري.ومن ناحية أخرى، انخفضت تكلفة المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 7.3% على أساس شهري في أكتوبر.