الرئيس يون يعقد قمة مع نظيره الكيني

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عقد الرئيس "يون صوك يول" قمة مع الرئيس الكيني "وليام روتو" أمس الأربعاء، ودعَوَا إلى تعاون أقوى بين البلدين في مجال الطاقة وصناعة الأسلحة.وفي القمة التي عقدت في المكتب الرئاسي في سيول، قال الرئيس "يون" إن كوريا الجنوبية وكينيا حافظتا على العلاقات الودية طويلة الأمد منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1964. ووصف الدولة الأفريقية بأنها حليف تقليدي وشريك رئيسي في المنطقة.وأعرب "يون" عن أمله في أن يزيد البلدان من التبادلات الثنائية والتعاون بعد القمة، متوقعا إجراء مناقشات مكثفة للتعاون في مختلف القطاعات.ووفقًا للمكتب الرئاسي، طلب "يون" من كينيا مراعاة الشركات الكورية الجنوبية التي تسعى إلى المشاركة في مشاريع الطاقة والأسلحة في كينيا. ووعد بتقديم أنواع جديدة من الأرز المنتج محليا لمساعدة كينيا على تحسين أمنها الغذائي.وردا على ذلك، قال الرئيس "روتو" إن البلدين حافظا على علاقات جيدة مبنية على القيم والمبادئ المشتركة بما في ذلك التعددية، وأعرب عن أمله في التعاون في الطاقة النووية وغيرها من المجالات.وقد زار "روتو" كوريا الجنوبية بناء على دعوة من "يون"، ليصبح أول رئيس كيني يزور كوريا الجنوبية منذ 32 عامًا.