تمديد فترة الاتفاقية الكورية اليابانية لحماية المعلومات العسكرية آليا

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تم تمديد فترة الاتفاقية الكورية الجنوبية واليابانية لحماية المعلومات العسكرية والمعروفة بـ"جيسوميا" آليا يوم أمس.وفقا لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية وغيرها من الوزارات المعنية، تم تمديد فترة اتفاقية "جيسوميا" بدءا من الساعة صفر صباح اليوم لتستمر لمدة عام حتى يوم 22 في شهر نوفمبر من عام 2023.يشار إلى أن الاتفاقية خاضعة للتمديد الآلي باستثناء إخطار طرف الطرف الآخر كتابيا بنية إنهائها حتى قبل نهايتها بـ90 يوما.بهذا تم تمديد الاتفاقية 6 مرات بعد إبرامها في عام 2016.بالرغم من أن الحكومة الكورية الجنوبية أخطرت نظيرتها اليابانية بإنهاء الاتفاقية في شهر أغسطس من عام 2019، احتجاجا على مراقبة الجانب الياباني على بعض صادراتها إلى الجانب الكوري سحب الإخطار بعد تشاورات بين الجانبين في شهر نوفمبر من نفس العام بحيث ظلت الاتفاقية تعمل قانونيا حتى الآن.تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليابانية قامت بفرض ضوابط التصدير التي تتطلب إذنا حكوميا كلما تم تصدير ثلاث مواد أساسية من أشباه الموصلات إلى كوريا منذ شهر يوليو في عام 2019، انتقاما من قرار المحكمة العليا الكورية الجنوبية بدفع بعض الشركات اليابانية تعويضات عن العمالة القسرية في شهر أكتوبر من عام 2018.يذكر أن الحكومة اليابانية لا تزال تطبق هذه الضوابط حتى الآن.وظلت حكومة الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" تصرح بأنها ستقوم بتطبيع الاتفاقية وتفعيل التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان من جهة، وبين كوريا الجنوبية واليابان من جهة أخرى. فمن المتوقع أن يزداد تبادل المعلومات العسكرية بواسطة اتفاقية "جيسوميا".