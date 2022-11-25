الرئيس يون يتعهد بتقديم دعم قوي لصادرات الأسلحة

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تعهد الرئيس "يون صوك يول" بتقديم دعم قوي لصناعة الإسلحة، حتى تتمكن من المساهمة في الأمن القومي والتحول إلى صناعة رائدة في البلاد.وجاء هذا التعهد أمس الخميس في التصريحات الافتتاحية لاجتماع استراتيجيات التصدير للصناعات الفضائية في كوريا، الذي عُقد في "ساتشون"، بمقاطعة "كيونغ سانغ" الجنوبية.وأكد "يون"، الذي ترأس الاجتماع الخاص بصادرات الأسلحة، على أهمية ذلك القطاع ووصفه بأنه محرك نمو مستقبلي جديد ومجال رئيسي يقود صناعات التكنولوجيا الفائقة.ويخطط الرئيس لإنشاء نظام دعم حكومي شامل لصادرات الأسلحة من أجل تسهيل التعاون مع الصناعات الأخرى مثل الطاقة النووية والإنشاءات.وأعرب "يون" عن امتنانه للعاملين في صناعات الدفاع والأسلحة، مشيرا إلى أن البلاد سجلت صادرات غير مسبوقة للأسلحة خلال هذا العام. وقال إن بولندا وأستراليا والنرويج والعديد من الدول الأخرى تسعى للتعاون الدفاعي مع كوريا الجنوبية.