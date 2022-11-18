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العلوم

كوريا وكندا تبحثان زيادة التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي

Write: 2022-11-25 12:35:27Update: 2022-11-25 14:35:39

كوريا وكندا تبحثان زيادة التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

عقدت الدورة الثالثة من اجتماعات اللجنة المشتركة للإصلاح العلمي والتكنولوجي بين كوريا الجنوبية وكندا يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من نوفمبر في سيول.
وجاء عقد هذه الدورة بناء على اتفاقية التعاون للإصلاح العلمي والتكنولوجي التي تم توقيعها بين البلدين في شهر ديسمبر من عام ٢٠١٦.
وتم فيها تناول القضايا المتعلقة بالسياسات التي ينتهجها البلدان للإصلاح العلمي والتكنولوجي، وسبل زيادة التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي والبطاريات الثانوية والصناعات الحيوية والتكنولوجيا الزراعية، بالإضافة إلى التكنولوجيا الخاصة بالمنتجات البصرية وأشباه الموصلات.
وناقش الجانبان الكوري والكندي منظومة مجال الذكاء الاصطناعي، وتدريب القوى العاملة في صناعة الذكاء الاصطناعي، وتطوير تكنولوجيا تطبيقات التصنيع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
واتفقا على تنظيم ورشة عمل مشترك لباحثي البلدين ضمن الجهود الرامية إلى تنمية التبادلات بينهما.
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