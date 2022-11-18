الحكومة تتعهد بتوفير المزيد من أسرة المستشفيات استعدادا لزيادة إصابات كورونا

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جددت الحكومة تعهداتها بتوفير ما يكفي من أسرة المستشفيات للاستجابة لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا التي قد تصل إلى 200 ألف حالة يوميًا.وشدد وزير الصحة والرعاية "جو كيو هونغ" اليوم الجمعة على أهمية الاستجابة الطبية الشاملة لارتفاع عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة لدى المسنين.وتبين أن مؤشر العدد التناسلي للإصابة بفيروس كورونا آخذ في الارتفاع، حيث بلغ ١.١ نقطة هذا الأسبوع، مسجلا بذلك أعلى من نقطة واحدة للأسبوع الخامس على التوالي.كما تبين أن ٩ من كل ١٠ من مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة هم من المسنين الذين تتجاوز أعمارهم عن ٦٠ عاما.وفي هذا الصدد، قال الوزير "جو" إن الحكومة ستوفر المزيد من الأسرة لمرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة وللاستجابة لارتفاع الإصابات اليومية إلى مستوى ٢٠٠ ألف إصابة.وأضاف الوزير أن الحكومة ستوسع أيضًا العلاج في المستشفيات أثناء الليل وخلال الإجازات، وأنها ستتخذ التدابير اللازمة لتسهيل حصول مرضى كورونا الذين يتلقون علاجا في منازلهم على الخدمات الطبية من خلال تبادل المعلومات بين الحكومات المحلية والمؤسسات الطبية.