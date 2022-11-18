تفعيل صندوق تثبيت السندات بقيمة 5 تريليونات وون

أعلنت الحكومة الكورية اليوم الاثنين عن خطة لتنشيط صندوق استقرار سوق السندات بقيمة خمسة تريليونات وون، أي ثلاثة مليارات و740 مليون دولار أمريكي، من خلال دعوة رأس المال للتخفيف من مخاوف أزمة السيولة المستمرة.وقد كانت هذه الخطة جزءا من الإجراءات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع طارئ لتمويل الاقتصاد الكلي برئاسة وزير المالية "تشو كيونغ هو"، وجاءت بعد تنشيط أموال مماثلة بقيمة ثلاثة تريليونات وون في الشهر الماضي.وقال الوزير "تشو" إن توتر السوق المحلية تراجع مع زيادة برامج إمدادات السيولة إلى ما يزيد عن 50 تريليون وون منذ شهر أكتوبر، لمعالجة المخاوف بشأن أزمة السيولة التي نجمت جزئيا عن التخلف عن سداد الديون من قبل مطور "ليغولاند كوريا".ومع ذلك، أشار الوزير "تشو" إلى استمرار المخاوف والمتغيرات الأخرى، مثل أسعار الفائدة المرتفعة، وبيانات التضخم المرتقب في الخارج، وإضراب سائقي شاحنات البضائع، كاعتبارات وراء إجراءات استقرار السوق الأخيرة.وللمساعدة في تخفيف الأعباء عن السوق، قالت الحكومة إنها ستخفض إصدار السندات الحكومية من قبل الشركات التي تديرها الدولة إلى 3.8 تريليون وون في شهر ديسمبر، بعدما كانت 9.5 تريليون وون التي كان مخططا لها في البداية.