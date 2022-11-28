معظم الخبراء يتوقعون أزمة مالية في كوريا خلال عام

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اتضح من مسح جديد أن أكثر من نصف عدد الخبراء الماليين والاقتصاديين يعتقدون أن كوريا الجنوبية قد تشهد أزمة مالية في غضون عام.وأصدر البنك المركزي الكوري نتائج استطلاع للرأي أمس الأحد، شمل 72 من الخبراء والمسؤولين في المؤسسات المالية في الداخل والخارج، حيث قال أكثر من 58 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع إن هناك احتمالا بأن تشهد كوريا صدمة قد تؤدي إلى أزمة في نظامها المالي في غضون عام، وهو ما يعد أكثر من ضعف نسبة الـ27 بالمائة التي تم نشرها في استطلاع مماثل أجري في وقت سابق في شهر مايو الماضي.كما اتضح من خلال الاستطلاع الأخير أن حوالي 40 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن هناك احتمالا بأن تشهد البلاد أزمة مالية في غضون ثلاث سنوات. وكان لدى ما يقرب من 36 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع ثقة عالية في استقرار النظام المالي الكوري، وهو ما يعد أقل من 53.2% مقارنة باستطلاع مايو.وحول ما يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية على المدى القصير، أشار ما يقرب من 28 بالمائة من المشاركين إلى زيادة المخاطر الناتجة عن تدهور ظروف الشركات في جمع الأموال، بينما قال ما يقرب من 17 بالمائة منهم إن السبب قد يكون ارتفاع ديون الأسر وزيادة أعباء سداد هذه الديون.