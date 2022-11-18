تحذير غير مسبوق من موجة شتائية باردة

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بعد سقوط كمية من الأمطار الخريفية، تقترب موجة باردة شتائية قارصة من شبه الجزيرة الكورية.خلافا لصباح اليوم الدافئ، لا ترتفع درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا حتى في نهار اليوم بحيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في النهار ما بين 6 و20 درجة مئوية فوق الصفر في مختلف أرجاء البلاد بما في ذلك 8 درجات بالعاصمة سيول لتنخفض بمقدار أكثر من 5 درجات مقارنة مع أمس في المناطق الغربية التي تعرضت للهواء البارد قبل المناطق الأخرى. كما هبت الرياح بقوة مما خفض درجات الحرارة أكثر.كما صدر تحذير من رياح قوية في السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الجبلية في مقاطعة كانغ وون وجزيرة جيجو.ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وسريع بعد غروب الشمس نتيجة لتدفق الضغط القاري البارد مع برودة تقل عن 30 درجة مئوية إلى شبه الجزيرة الكورية.فمن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة صباح الغد انخفاضا كبيرا بمقدار ما بين 15 و20 درجة مئوية تقريبا بالمقارنة مع صباح اليوم، بحيث تنخفض درجات الحرارة لتبلغ عشر درجات مئوية تحت الصفر في المناطق الوسطى، بما في ذلك 11 درجة مئوية تحت الصفر في مدينة "تشول وان"، و7 درجات مئوية تحت الصفر في العاصمة سيول، بينما ستسجل معظم المناطق الجنوبية دون صفر درجة مئوية.ولهذا فمن المتوقع أن يتم إصدار تحذير من موجة البرد بدءا من مساء اليوم في معظم مناطق البلاد باستثناء بعض الجزر ومنطقة "تيه آن" بمقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، ومدينة موك بو في مقاطعة جولا الجنوبية.الجدير بالذكر أن إصدار التحذير في معظم مناطق البلاد يأتي لأول مرة منذ عام 2010 الذي بدأ فيه تنفيذ نظام التحذير من الموجات الباردة في البلاد.تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تتباطأ موجة البرد هذه بدءا من يوم الجمعة القادم إلا أن البرودة الشتوية المبكرة ستستمر بعد ذلك.