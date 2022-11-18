استئناف رحلات الشارتر البحرية بين كوريا واليابان بعد عامين و8 أشهر من تعليقها

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سيتم استئناف تشغيل الخطوط البحرية التي تربط بين كوريا الجنوبية واليابان بعد عامين و8 أشهر من تعليقها بسبب جائحة كورونا.وقالت وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية في سيول إن العبارة "بان ستار دريم" الكورية التي تصل حمولتها إلى 21 ألف طن، سوف تغادر ميناء أوساكا الياباني بعد ظهر اليوم الأربعاء متوجهة إلى ميناء بوسان الكوري، حاملة على متنها حوالي 120 راكبا.وكان عدد المسافين عبر الخط البحري بين بوسان وأوساكا، الذي تم إنشاؤه عام 2002، قد بلغ 33 ألف راكب سنويا، ولكن تم تعليق تشغيل هذا الخط في عام 2022 بسبب انتشار فيروس كورونا.واتفقت كوريا واليابان في أواخر شهر أكتوبر الماضي على استئناف تشغيل الخطوط البحرية بين البلدين، حيث تم استئناف الخط البحري بين مينائي بوسان الكوري وفوكوكا الياباني يوم الرابع من نوفمبر الجاري.وتخطط الوزارة الكورية لاستئناف تسيير رحلات الشارتر البحرية بين جزيرة "ديه ما" الكورية وميناء "سيمونوسيكي" الياباني قريبا.وقال نائب وزير الشؤون البحرية والثروة السمكية "سونغ سانغ غُن" إنه من المتوقع أن يسهم استئناف تشغيل الخطوط البحرية في تشجيع التبادلات وتنمية العلاقات الودية بين كوريا الجنوبية واليابان.