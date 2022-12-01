وزارة العدل الكورية تلمح إلى إمكانية إلغاء حق التصويت للأجانب

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ألمحت الحكومة الكورية إلى إمكانية إلغاء حقوق التصويت المحدودة الممنوحة للمقيمين الدائمين الأجانب، مشيرة إلى عدم وجود حقوق مماثلة تُمنح للكوريين المقيمين في الخارج.ونقلت وزارة العدل هذا الموقف أمس الأربعاء إلى النائب "تشو جونغ هون" من حزب التغيير الكوري الصغير، والذي قدم للوزارة سؤالا مكتوبا حول ما إذا كانت تفكر في إلغاء ذلك النظام.وقالت الوزارة إن كوريا الجنوبية تمنح الأجانب الذين يعيشون فيها لمدة تزيد عن 3 أعوام حق التصويت في الانتخابات المحلية، لكن معظم الكوريين الذين يعيشون في الخارج لا يحصلون على نفس الحقوق، ووصفت ذلك بأنه "أمر غير مقبول". وأضافت الوزارة أن الحاجة تدعو إلى إعادة هيكلة نظام الإقامة الدائمة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، مع النظر في الأنظمة المماثلة في الدول الأخرى المتقدمة.وبموجب القانون الحالي، يُسمح للأجانب البالغين 18 عاما فأكثر ممن حصلوا على تأشيرة الإقامة الدائمة "إف-5" قبل 3 سنوات على الأقل بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية.ووفقا لمكتب الميزانية في البرلمان، كان هناك حوالي 126 ألف أجنبي يحق لهم التصويت حتى شهر مارس الماضي، 80% منهم صينيون.وفي حين تشدد الوزارة على مبدأ المعاملة بالمثل، يقول المعارضون لوجهة نظر الوزارة إن مكتب الميزانية في البرلمان أكد في تقرير صدر في أبريل أن ما لا يقل عن 40 دولة، بما فيها دول الاتحاد الأوربي، تمنح حقوقا مماثلة للأجانب بعد استيفاء متطلبات معينة.