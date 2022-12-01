الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 0.3% في الربع الثالث

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نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 0.3% في الربع الثالث من هذا العام على أساس فصلي، نتيجة لزيادة الاستثمارات في المرافق والاستهلاك الخاص بعد رفع تدابير التباعد الاجتماعي.وظلت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس بشأن أداء الاقتصاد في الفترة من يوليو إلى سبتمبر دون تغيير عن تقديرات البنك السابقة الصادرة يوم 27 أكتوبر، حيث سجل الاقتصاد نموا ربع سنوي للربع التاسع على التوالي، بعد انكماشه في الربعين الأول والثاني من عام 2020.وزاد الاستهلاك الخاص على أساس ربع سنوي بنسبة 1.7%، في حين قفز الاستثمار في المرافق بمقدار 7.9% في الربع الثالث.وزادت الصادرات بنسبة 1%، على الرغم من انخفاض شحنات أشباه الموصلات، بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 6% بسبب زيادة واردات النفط الخام والغاز الطبيعي.وانخفض الدخل القومي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي خلال الفترة المذكورة.