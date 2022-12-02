واشنطن تفرض عقوبات على 3 مسؤولين في حزب العمال الكوري الشمالي

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 3 من مسؤولي حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، بسبب تورطهم المزعوم في برنامج بيونغ يانغ غير القانوني لتطوير الأسلحة.وقالت الوزارة أمس الخميس إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها قرر فرض عقوبات على ثلاثة أفراد، هم: "جون إيل هو" و"يو جين" و"كيم سو غيل"، لتورطهم المباشر في قيادة المنظمات الكورية الشمالية المرتبطة بتطوير أسلحة الدمار الشامل.وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "بريان نيلسون" أن الوزارة اتخذت تلك الإجراءات بالتنسيق الثلاثي الوثيق مع كوريا الجنوبية واليابان ضد من ثبت تورطهم في برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير القانونية لكوريا الشمالية.وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت حزب العمال على قائمة العقوبات الخاصة بها في عام 2016.ويعمل المسؤولون الثلاثة، الذين أدرجوا مؤخرا في قائمة العقوبات، في حزب العمال، كما يخضع ثلاثتهم لعقوبات الاتحاد الأوربي.