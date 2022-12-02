ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 5% في نوفمبر

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ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 5% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، لكن وتيرة الزيادة تباطأت مقارنة بالشهر الأسبق.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصائيات الكورية اليوم الجمعة، استقر مؤشر أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية عند 109.10 نقطة في نوفمبر، بزيادة 5% عن العام السابق. وكانت نسبة الزيادة هي الأقل منذ أبريل عندما بلغت 4.8%.وانخفضت قيمة المؤشر بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر الماضي، لكنها ظلت في نطاق 5% كما كانت في أغسطس بعد وصولها إلى 6.3% في يوليو، لتسجل أكبر زيادة منذ ما يقرب من 24 عاما.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 0.3% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بـ5.2% في الشهر السابق، كما ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 5.9% على أساس شهري، ويمثل هذا تراجعا عن الشهر الأسبق أيضا الذي شهد زيادة بنسبة 6.3%، بينما ظل معدل نمو أسعار الكهرباء والغاز والمياه دون تغيير عند 23.1% في نوفمبر.وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية وأسعار النفط المتقلبة، بنسبة 4.8% على أساس سنوي في نوفمبر.