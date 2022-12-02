كوريا الجنوبية تفرض عقوبات أحادية على كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أنها قد فرضت عقوبات أحادية الجانب على كوريا الشمالية للمرة الثانية في أقل من شهرين، بعد فرض عقوباتها الأولى يوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الماضي.وبموجب العقوبات الجديدة، تم إدراج 8 أفراد و7 مؤسسات متورطين في تطوير برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وتهرب بيونغ يانغ من العقوبات، ضمن قائمة العقوبات.وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أدرجت 124 فردا و105 مؤسسات ضمن القائمة على 6 مراحل منذ شهر يونيو من عام 2015.ومن بين الأفراد المدرجين في القائمة، 6 أفراد تابعين للمؤسسات المصرفية الكورية الشمالية تورطوا في المداولات المصرفية المتعلقة بتطوير كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وفرد من سنغافوره من أصل كوري شمالي، وفرد آخر تايواني من أصل الكوري الشمالي تورطا في نقل المواد الخاضعة للعقوبات الدولية.الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدأتا في فرض عقوبات أحادية بعد فشل مجلس الأمن الدولي في إحراز نتائج مثمرة من العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية بسبب معارضة الصين وروسيا.وقد فرضت الولايات المتحدة أمس الخميس عقوبات أحادية على 3 من مسؤولي حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية بتهمة التورط في تطوير كوريا الشمالية أسلحة للدمار الشامل وصواريخ باليستية.