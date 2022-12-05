الأحزاب السياسية تستأنف المفاوضات بشأن مشروع قانون ميزانية 2023

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استأنفت الأحزاب السياسية الكورية أمس الأحد مفاوضاتها بشأن اقتراح ميزانية الحكومة للعام القادم، الذي مر موعده الأصلي يوم 2 ديسمبر للحصول على تصديق البرلمان.وفي هذا السياق، اجتمع النائبان "سونغ إيل جونغ" و"لي تشول غيو" من حزب "قوة الشعب" الحاكم في المحادثات مع النائبين "كيم سونغ هوان" و"بارك جونغ" من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في مقر البرلمان، حيث جرت مفاوضات بشأن بنود الميزانية التي لم يتفق عليها الجانبان بعد.وقد تم تشكيل هذه اللجنة المكونة من أربعة أعضاء بعد أن عقد رئيس البرلمان "كيم جين بيو" اجتماعا مع زعماء التكتلات البرلمانية للحزبين يوم الجمعة الماضي.وركز الجانبان خلال المحادثات أمس على مناقشة بنود الميزانية الخاضعة للتخفيضات، والزيادات، وغيرها من الشؤون المثيرة للجدل المتعلقة بالميزانية.وإذا توصلت اللجنة إلى اتفاق اليوم الاثنين، فسوف يتم طرح مشروع قانون الميزانية على الفور للتصويت في جلسة برلمانية مكتملة.