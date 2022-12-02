جدل ساخن حول إلغاء ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية

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أعلنت إدارة مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ أنه يمكن لبلدية مدينة ديجون اتخاذ قرار بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية بشكل مستقل.وقالت إنها تخطط لإرسال رسالة رسمية إلى مركز التدابير المضادة للكوارث والسلامة تقول فيها إنها ستصدر أمرا إداريا برفع إلزامية ارتداء الكمامات إذا لم يبحث المركز هذا الموضوع، موضحة أن من بين أسباب ذلك القرار أنه تم بالفعل إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الكثير من مناطق العالم، إلى جانب إمكانية حدوث تأثير سلبي على تطور نمو الأطفال نتيجة لطول أمد ارتدائها.ويذكر أنه رغم الطلبات المتتالية ذات الصلة من قبل الحكومات المحلية في كوريا فإن المركز ظل يؤكد على ضرورة الحفاظ على توحيد شبكة الحجر الصحي، مشيرا إلى أنه سيلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة في الوقت المناسب، مؤكدا على أنه من السابق لأوانه اتخاذ هذا القرار حاليا.وفيما يتعلق بأن الحكومة المركزية لا يمكنها منع الحكومات المحلية من إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات، قال المركز إن لديه سلطة قانونية للإشراف على رؤساء الحكومات المحلية.وأعرب "جونغ كي صوك" رئيس فريق التعامل الخاص مع وباء كورونا عن القلق من أن إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات قبل الموعد المناسب قد يعرّض فئة الضعفاء صحيا لمخاطر، مشيرا إلى أن الحكومة لم تحدد شهر مارس القادم كموعد لإلغاء إلزامية ارتداء الكمامات، وأنه قد يتم التخاذ قرار في هذا الشأن في اجتماع للخبراء سيعقد في غضون هذا الشهر.