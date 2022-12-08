الأحزاب السياسية تواصل المحادثات حول ميزانية العام القادم

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استمرت اليوم الخميس المحادثات بين الأحزاب السياسية الكورية بشأن مشروع قانون ميزانية الحكومة للعام القادم، حيث يسعى النواب إلى تمرير الميزانية خلال الدورة البرلمانية الحالية.وسوف يواصل زعماء التكتلات البرلمانية من الحزبين الحاكم والمعارض وكبار صانعي السياسات من الحزبين، وكذلك ممثلو الحزبين في اللجنة البرلمانية الخاصة بالميزانية، المفاوضات بشأن تمرير مشروع القانون.وعقد نواب الحزبين أمس الأربعاء مناقشات حول تخفيض الميزانية، بالإضافة إلى تمويل بطاقات الخصم الحكومية ونقل المكتب الرئاسي، لكنهم فشلوا في التوصل إلى اتفاق.ومع تخلف البرلمان بالفعل عن الموعد النهائي القانوني في يوم 2 ديسمبر للتعامل مع مقترح الميزانية الذي قدمته الحكومة، تسعى الأحزاب إلى تمرير الميزانية قبل نهاية الجلسة البرلمانية الكاملة الحالية غدا الجمعة.