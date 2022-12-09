كوريا العاشرة عالميا من حيث حجم الإنفاق الدفاعي في العام الماضي

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كشف تقرير صادر عن المعهد الكوري لتنمية التكنولوجيا الدفاعية اليوم الجمعة، عن أن إجمالي حجم الإنفاق الدفاعي العالمي في العام الماضي قد بلغ حوالي تريليونين و113 مليار دولار، بزيادة نسبتها 7% مقارنة بالعام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الأولى بـ800 مليار دولار، وتلتها كل من الصين بـ293 مليار دولار، والهند بـ76 مليار دولار، وبريطانيا بـ68 مليار دولار، وروسيا بـ65 مليار دولار.واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة العاشرة بـ50 مليار دولار بعد اليابان التي انفقت 54 مليارا.وقال التقرير إن حجم مبيعات الأسلحة لأكبر 100 شركة عالمية سجل 531 مليار دولار في عام 2020، وبلغت حصة هذه الشركات في سوق الأسلحة العالمية 25%.واحتلت كوريا الجنوبية المركز الثامن عالميا من حيث حجم مبيعات الأسلحة خلال الفترة من عام 2017 وحتى 2021، بـ2.8% من السوق العالمية.واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول، وتلتها كل من روسيا وفرنسا والصين وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.وبالنسبة لحصة سوق استيراد الأسلحة، فقد احتلت الهند والمملكة العربية السعودية المركز الأول بـ11% لكل منهما، وتلتهما مصر وأستراليا والصين وقطر وكوريا الجنوبية.وبلغ إجمالي عدد الجنود على مستوى العالم 19 مليونا و605 آلاف جندي في العام الماضي، بزيادة نسبتها 12% مقارنة بالعام الأسبق.